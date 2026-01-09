  • 24° C
Policiaca

Identifican a detenidos tras balacera en la colonia Campestre de Ciudad Obregón

Uno de los individuos fue herido por agentes de la Policía Estatal, luego de que les apuntara con un arma, que resultó ser falsa

Ene. 09, 2026
Como Marco Antonio "N" de 40 años de edad, José Ángel "N" de 32 y José Damián de 25 años, fueron identificados los individuos detenidos el jueves a mediodía en las inmediaciones de la colonia Campestre.

Aunque inicialmente había trascendido la versión de que se trataba de un ataque armado en contra de José Damián; quien salió lesionado, y que los otros dos tipos habían sido señalados como presuntos responsables, a través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que el herido habría apuntado a policías estatales con una réplica de arma de fuego, y estos le dispararon, temiendo que se tratara de un ataque en su contra.

José Damián fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar, donde permanece bajo observación médica y custodia policiaca, mientras que los otros dos sujetos se encuentran tras las rejas, a la espera de que se defina su situación legal.

Como oportunamente se informó, los hechos sucedieron en calle Melchor Ocampo entre Zacatecas y Coahuila, al sur de Ciudad Obregón.

Durante la intervención en el lugar, las autoridades decomisaron 16 envoltorios transparentes que contenían en su interior hierba verde y seca, con características similares a la mariguana, además de la réplica de arma de fuego.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

