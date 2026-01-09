Identifican a detenidos tras balacera en la colonia Campestre de Ciudad Obregón

Como Marco Antonio "N" de 40 años de edad, José Ángel "N" de 32 y José Damián de 25 años, fueron identificados los individuos detenidos el jueves a mediodía en las inmediaciones de la colonia Campestre.

Aunque inicialmente había trascendido la versión de que se trataba de un ataque armado en contra de José Damián; quien salió lesionado, y que los otros dos tipos habían sido señalados como presuntos responsables, a través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que el herido habría apuntado a policías estatales con una réplica de arma de fuego, y estos le dispararon, temiendo que se tratara de un ataque en su contra.

José Damián fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar, donde permanece bajo observación médica y custodia policiaca, mientras que los otros dos sujetos se encuentran tras las rejas, a la espera de que se defina su situación legal.

Como oportunamente se informó, los hechos sucedieron en calle Melchor Ocampo entre Zacatecas y Coahuila, al sur de Ciudad Obregón.

Durante la intervención en el lugar, las autoridades decomisaron 16 envoltorios transparentes que contenían en su interior hierba verde y seca, con características similares a la mariguana, además de la réplica de arma de fuego.