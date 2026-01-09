  • 24° C
Policiaca

Capturan a dos con armamento en Bácum

Entre el material decomisado se encuentra una ametralladora; también se incautaron varias dosis de drogas

Ene. 09, 2026
Un par de sujetos cayó en manos de la ley, durante un operativo desplegado en el municipio de Bácum, donde además se decomisó armamento, narcóticos y automóviles.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, durante la intervención se aseguró una ametralladora y un par de cintas eslabonadas de municiones, cinco armas de fuego, 18 cargadores y 633 cartuchos.

imagen-cuerpo

Además de lo anterior, también se incautaron 6 mil 144 dosis de crystal, 991 dosis de mariguana, y varias porciones de cocaína. También, se decomisaron dos camionetas; una GMC Sierra de color blanco y cabina sencilla, y una GMC Sierra de doble cabina y color negro.

Todo el material y los dos individuos; cuyas identidades no fueron reveladas, quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público, para las indagatorias correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

