¿Quién era Carlos Castro? Periodista asesinado en Veracruz que había denunciado amenazas

El asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido la noche del 8 de enero de 2026 en Poza Rica, Veracruz, provocó indignación entre el gremio periodístico y organismos defensores de la libertad de expresión. El comunicador fue atacado a balazos mientras se encontraba en un restaurante familiar, en un hecho que reavivó las críticas por la falta de protección efectiva a periodistas que han denunciado amenazas.

¿QUIÉN ERA CARLOS CASTRO?

Carlos Castro tenía 26 años y era director del portal informativo Código Norte Veracruz, medio digital enfocado principalmente en la cobertura de temas de seguridad y violencia en la región norte del estado.

A lo largo de su trayectoria profesional participó en diversos medios informativos, entre ellos Vanguardia, Noreste y La Opinión de Poza Rica. En el momento de su asesinato, colaboraba activamente con el portal Enfoque, donde continuaba desarrollando su labor periodística.

De acuerdo con reportes preliminares, hombres armados ingresaron al restaurante TrogueBirria, propiedad de la familia del periodista, ubicado en la colonia Cazones, sobre la avenida 20 de Noviembre. Los agresores dispararon de forma directa contra Castro, provocando su muerte en el lugar. El ataque, ocurrido alrededor de las 19:00 horas, generó pánico entre los comensales y hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

PESE A RECIBIR AMENAZAS, SE LE RETIRÓ LA PROTECCIÓN

Compañeros y colegas de Carlos Castro señalaron que el periodista había recibido amenazas desde años atrás, situación que lo obligó incluso a salir temporalmente de Poza Rica. En 2024, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) le otorgó medidas de protección; sin embargo, estas habrían sido retiradas meses antes del asesinato, según denuncias del gremio.

Tras el crimen, la Fiscalía General del Estado de Veracruz acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación, mientras organizaciones periodísticas cuestionaron la falta de seguimiento a los mecanismos de protección previamente otorgados.

ORGANISMOS EXIGENCIA DE JUSTICIA

La CEAPP emitió un comunicado en el que condenó el homicidio y exigió una investigación profunda que permita identificar y sancionar a los responsables. Asimismo, aseguró que brindará acompañamiento a la familia y colegas del comunicador.

Por su parte, el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas advirtió que contar con medidas de protección no debe traducirse en una falsa sensación de seguridad. El organismo subrayó que la implementación, supervisión y continuidad de dichas medidas son responsabilidad directa de las autoridades, y exigió que la labor periodística de Carlos Castro sea considerada como línea principal de investigación.