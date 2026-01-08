  • 24° C
Policiaca

En Benjamín Hill, acusan de tentativa de feminicidio a Adrián Guadalupe "N"

El pasado 1 de enero, habría agredido brutalmente a una mujer, quien resultó con lesiones graves

Ene. 08, 2026
Adrián Guadalupe "N", fue vinculado a proceso, por el delito de tentativa de feminicidio, en agravio de Yadira "N", por hechos suscitados en Benjamín Hill.

Como medida cautelar, el sujeto fue puesto en prisión preventiva, atendiendo la gravedad del delito y el riesgo para la víctima.

De acuerdo con las investigaciones, la madrugada del pasado 1 de enero, en un domicilio de la colonia San Fernando, el imputado habría ejercido violencia física reiterada y extrema, dirigida a zonas vitales, con la intención de privar de la vida a la víctima.

La agresión continuó incluso cuando la víctima logró salir del inmueble para ponerse a salvo, siendo auxiliada por terceras personas que intervinieron oportunamente, lo que evitó un desenlace fatal.

Derivado de los hechos, la víctima presentó lesiones corporales que tardan más de 15 días en sanar, compatibles con violencia feminicida, conforme al dictamen médico legal integrado a la carpeta de investigación.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

