  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 8 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

"Cae" presunto extorsionador en pleno Centro de Ciudad Obregón

El sujeto amenazó a la empleada de un negocio, a quien le exigió 50 mil pesos

Ene. 08, 2026
"Cae" presunto extorsionador en pleno Centro de Ciudad Obregón

Agentes de la Policía Municipal en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, detuvieron a un hombre señalado por la probable comisión del delito de extorsión y amenazas, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Centro.

Los hechos en la calle Miguel Alemán, entre Guerrero e Hidalgo, momento en el que un ciudadano solicitó auxilio a los oficiales, manifestando que un sujeto había amenazado a una empleada de un negocio exigiendo el pago de 50 mil pesos.

Ante el señalamiento, los oficiales recorrieron la zona, localizando al sujeto, quien se identificó como Javier "N.".

Tras ser asegurado, le informaron que sería detenido por la probable comisión de los delitos de extorsión y amenazas, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Detienen a dos tras balacera en la colonia Campestre de Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a dos tras balacera en la colonia Campestre de Ciudad Obregón

Enero 08, 2026

En el lugar también fue localizado un hombre herido, a quien auxilió personal de Cruz Roja

FGJES ofrece recompensa a quien de información de los responsables del triple homicidio en Estación Corral
Policiaca

FGJES ofrece recompensa a quien de información de los responsables del triple homicidio en Estación Corral

Enero 07, 2026

Entre las acciones que se han realizado están diversos operativos y cateos que permitieron la detención de personas relacionadas con el caso

En Santa Ana, le dan prisión preventiva por violencia familiar
Policiaca

En Santa Ana, le dan prisión preventiva por violencia familiar

Enero 07, 2026

Pedro "N" habría agredido en repetidas ocasiones a su concubina; la investigación complementaria terminará en 3 meses