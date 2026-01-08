"Cae" presunto extorsionador en pleno Centro de Ciudad Obregón

Agentes de la Policía Municipal en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, detuvieron a un hombre señalado por la probable comisión del delito de extorsión y amenazas, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Centro.

Los hechos en la calle Miguel Alemán, entre Guerrero e Hidalgo, momento en el que un ciudadano solicitó auxilio a los oficiales, manifestando que un sujeto había amenazado a una empleada de un negocio exigiendo el pago de 50 mil pesos.

Ante el señalamiento, los oficiales recorrieron la zona, localizando al sujeto, quien se identificó como Javier "N.".

Tras ser asegurado, le informaron que sería detenido por la probable comisión de los delitos de extorsión y amenazas, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público.