Policiaca

Capturan a tres durante cateos en Estación Corral

Se trata de investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos recientemente en ese poblado

Ene. 08, 2026
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ejecutó siete cateos en distintos puntos de la localidad de Estación Corral, como parte de investigaciones en curso.

Derivado de las diligencias, se logró la detención de tres personas, así como el aseguramiento de diversos indicios, entre ellos armas, cargadores, equipo táctico, aparatos de comunicación y presunta droga, relacionados con actividades ilícitas.

Las acciones forman parte de trabajos de investigación orientados al esclarecimiento de hechos de alto impacto ocurridos recientemente en la región, así como a la localización de personas identificadas como probables responsables.

Los tres detenidos, junto con el material asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, quien continuará con la integración de las carpetas de investigación correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a la ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

