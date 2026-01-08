Decomisan huachicol en carretera Ímuris – Nogales

En las inmediaciones del poblado conocido como Campo Carretero; en el municipio de Ímuris, fue asegurado un tráiler que transportaba miles de litros de combustible de dudosa procedencia.

Fueron elementos del Ejército, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal, quienes detectaron la unidad de carga en la carretera Internacional tramo Ímuris – Nogales.

En apego a los protocolos, realizaron una inspección, y posteriormente solicitaron la documentación que acreditara la procedencia del combustible.

Debido a que el chofer no pudo acreditar la legal posesión del hidrocarburo, fue detenido, mientras que el camión y los dos autotanques con 62 mil litros de huachicol fueron asegurados, para las investigaciones pertinentes.