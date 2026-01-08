  • 24° C
Policiaca

Decomisan huachicol en carretera Ímuris – Nogales

El combustible era transportado en un tráiler, cuyo conductor fue detenido

Ene. 08, 2026
En las inmediaciones del poblado conocido como Campo Carretero; en el municipio de Ímuris, fue asegurado un tráiler que transportaba miles de litros de combustible de dudosa procedencia.

Fueron elementos del Ejército, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal, quienes detectaron la unidad de carga en la carretera Internacional tramo Ímuris – Nogales.

En apego a los protocolos, realizaron una inspección, y posteriormente solicitaron la documentación que acreditara la procedencia del combustible.

Debido a que el chofer no pudo acreditar la legal posesión del hidrocarburo, fue detenido, mientras que el camión y los dos autotanques con 62 mil litros de huachicol fueron asegurados, para las investigaciones pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

