Detienen a dos tras balacera en la colonia Campestre de Ciudad Obregón

Intensa movilización policiaca se generó el jueves a mediodía, luego de que se reportara un ataque armado en la colonia Campestre.

Lo anterior sucedió a eso de las 12:00 horas, en calle Melchor Ocampo entre Coahuila y Zacatecas, al sur de Ciudad Obregón.

Tan pronto como se activó el código rojo, elementos de las distintas corporaciones policiacas se movilizaron al sitio en cuestión, donde lograron interceptar y detener a dos tipos, presuntamente relacionados con los hechos. De manera extraoficial, trascendió que les aseguraron armas de fuego.

En cuanto a la víctima; un hombre no identificado, presentó varios impactos de bala en la espalda, y paramédicos de Cruz Roja le brindaron primeros auxilios, para después llevarlo a un hospital, donde quedó bajo observación médica.

Mientras la zona era custodiada por los guardianes del orden, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se encargó de la búsqueda y recolección de evidencias.