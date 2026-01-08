  • 24° C
Policiaca

Detienen a dos tras balacera en la colonia Campestre de Ciudad Obregón

En el lugar también fue localizado un hombre herido, a quien auxilió personal de Cruz Roja

Ene. 08, 2026
Intensa movilización policiaca se generó el jueves a mediodía, luego de que se reportara un ataque armado en la colonia Campestre.

Lo anterior sucedió a eso de las 12:00 horas, en calle Melchor Ocampo entre Coahuila y Zacatecas, al sur de Ciudad Obregón.

Tan pronto como se activó el código rojo, elementos de las distintas corporaciones policiacas se movilizaron al sitio en cuestión, donde lograron interceptar y detener a dos tipos, presuntamente relacionados con los hechos. De manera extraoficial, trascendió que les aseguraron armas de fuego.

imagen-cuerpo

En cuanto a la víctima; un hombre no identificado, presentó varios impactos de bala en la espalda, y paramédicos de Cruz Roja le brindaron primeros auxilios, para después llevarlo a un hospital, donde quedó bajo observación médica.

Mientras la zona era custodiada por los guardianes del orden, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se encargó de la búsqueda y recolección de evidencias.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

