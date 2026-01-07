FGJES ofrece recompensa a quien de información de los responsables del triple homicidio en Estación Corral

Este miércoles, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) compartió las fichas de recompensa de dos sujetos por el homicidio calificado de tres personas, registrado el pasado primero de enero durante un evento público en la localidad de Estación Corral, municipio de Cajeme.

De acuerdo a información de la FGJES, se ofrece por cada sujeto una recompensa de hasta 500 mil pesos, a quien o quienes proporcionen información que permita la localización de Édgar Duarte Montalvo y Jesús Enrique Ávila Navarro, señalados como responsables de los hechos.

Según las indagatorias, el ataque se encuentra vinculado a una confrontación entre grupos delictivos. En el evento resultaron privadas de la vida tres personas, uno era el objetivo prioritario y dos de sus presuntos colaboradores, además cinco personas resultaron lesionadas, quienes actualmente se encuentran fuera de peligro.

Se dio a conocer que, en las acciones que se han realizado, están diversos operativos y cateos que permitieron la detención de personas relacionadas con el caso, así como el aseguramiento de droga, armas, cargadores, equipo de comunicación, ropa táctica y un vehículo.

Se reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que contribuya a la localización de los prófugos y al esclarecimiento total de los hechos, garantizando confidencialidad a quienes aporten datos útiles.