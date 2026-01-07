  • 24° C
Policiaca

En Santa Ana, le dan prisión preventiva por violencia familiar

Pedro "N" habría agredido en repetidas ocasiones a su concubina; la investigación complementaria terminará en 3 meses

Ene. 07, 2026
Pedro "N" fue vinculado a proceso penal, por el delito de violencia familiar en agravio de Refugio Guadalupe "N", con quien mantuvo una relación de concubinato, en el municipio de Santa Ana.

Como medida cautelar, el juez determinó la prisión preventiva justificada, al considerar el riesgo para la víctima, además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 1 de enero, el imputado acudió al domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Santa Cecilia, donde presuntamente ejerció violencia verbal y emocional, mediante amenazas e intimidaciones desde el exterior del inmueble.

Los actos de agresión incluyeron expresiones amenazantes y conductas destinadas a dominar, someter y controlar a la víctima, vulnerando su derecho a vivir una vida libre de violencia.

Además, se documentó un antecedente del 8 de agosto de 2025, cuando el imputado habría proferido nuevas amenazas graves en contra de la víctima, reforzando un patrón de conducta violenta reiterada.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

