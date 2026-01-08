Ataque armado en Ciudad Obregón cobra octava vida en enero

La violencia sigue cobrando víctimas luego de que la tarde de este jueves, un ataque armado cobró la vida de la octava persona asesinada en los primeros días del mes de enero, este hecho violento se registró en el fraccionamiento Misión San Xavier, ubicada al sur de Ciudad Obregón,

El hecho se suscitó alrededor de las 19:00 horas cuando a través de la línea de emergencia 911 vecinos del sector reportaran detonaciones de arma de fuego, por lo que se activó de inmediato el código rojo.

De acuerdo a residentes de la zona, la víctima fue interceptada por un grupo de sujetos armados cuando se encontraba afuera de una tienda de abarrotes en la calle Anatu, donde dispararon contra la víctima en múltiples ocasiones para posteriormente huir del lugar; al acudir los elementos policiacos constataron que se encontraba la víctima sin signos vitales, tirada a unos metros del cruce de la calle Artio.

Sobre la víctima se informó que esta respondía en vida al nombre de Gadiel de 39 años de edad, quien presuntamente era vecino de la zona; con este deceso se incrementa el número de víctimas mortales en hechos violentos durante el mes de noviembre a 8.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.