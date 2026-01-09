  • 24° C
Policiaca

El chofer de un sedán perdió la vida tras chocar con un caballo

Ene. 09, 2026
Fatal accidente en carretera Guaymas – Ciudad Obregón

La mañana de este viernes, el tramo Guaymas – Ciudad Obregón de la carretera Internacional fue escenario de un fuerte accidente, que dejó como saldo una persona fallecida.

Los hechos sucedieron en el kilómetro 9 del Libramiento, a la altura del municipio de Empalme, donde un sedán Volkswagen Jetta de color rojo chocó con un caballo.

Después del impacto, la unidad se salió del camino, y detuvo su marcha al chocar con la estructura de un puente.

Cuando paramédicos arribaron al lugar, el conductor ya había dejado de existir, a causa de las severas lesiones. Se dio a conocer que, el occiso es José Agustín L. R.

Las investigaciones en relación al fatídico percance quedaron a cargo de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la Guardia Nacional división Caminos.

En cuanto al cuerpo de la víctima, fue llevado al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

