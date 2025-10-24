Identifican a detenidos en la Nueva Palmira, al sur de Ciudad Obregón

Como Eliezer "N" de 29 años y Francisco Javier "N", o Fernando Aminadab "N"; también de 29 años, fueron identificados los sujetos que durante la tarde del jueves, capturaron elementos de la Marina y la Policía Municipal al sur de Ciudad Obregón.

Como oportunamente se dio a conocer, la detención sucedió en la cerrada Real y andador Sur, en la colonia Nueva Palmira.

Los agentes realizaban recorridos de vigilancia en la zona, cuando detectaron un sedán Kia Forte de color blanco y modelo reciente.

Luego de marcarle el alto, realizaron una inspección preventiva a los ocupantes, a quienes les hallaron 15 envoltorios de plástico con mariguana en su interior.

Posteriormente, al revisar el vehículo, los uniformados se percataron de que contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

Por tal motivo, los dos jóvenes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), para las investigaciones correspondientes.