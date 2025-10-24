  • 24° C
Policiaca

Abandonan armas largas tras “rafaguear” casa en Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón

Los presuntos gatilleros lograron escapar, después de encontrarse con elementos de la Policía y de la AMIC

Oct. 24, 2025
Tres fusiles de asalto fueron decomisados el jueves a medianoche, luego de que un domicilio del fraccionamiento Villa Bonita se convirtiera en blanco de un ataque.

La balacera se reportó a las 23:00 horas, en una vivienda de la calle Paseo de las Golondrinas entre Paseo del Campestre y Paseo de los Duraznos, al norte de Ciudad Obregón.

Cuando elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se dirigían a atender el llamado de emergencia, se “toparon” con los presuntos gatilleros en la calle Paseo del Campestre, entre California y Paseo de la Loma, en el mismo sector.

imagen-cuerpo

Los individuos, rápidamente arrojaron las armas al suelo, para después huir a pie, tomando el bordo del Dren Esperancita con rumbo a Cócorit. Aunque se desplegó intenso operativo en la zona, los sujetos no fueron localizados.

El sitio donde quedaron los rifles de asalto, fue resguardado por policías y militares, en tanto que personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJES) realizaba las indagatorias pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

