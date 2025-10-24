Abandonan armas largas tras “rafaguear” casa en Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón

Tres fusiles de asalto fueron decomisados el jueves a medianoche, luego de que un domicilio del fraccionamiento Villa Bonita se convirtiera en blanco de un ataque.

La balacera se reportó a las 23:00 horas, en una vivienda de la calle Paseo de las Golondrinas entre Paseo del Campestre y Paseo de los Duraznos, al norte de Ciudad Obregón.

Cuando elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se dirigían a atender el llamado de emergencia, se “toparon” con los presuntos gatilleros en la calle Paseo del Campestre, entre California y Paseo de la Loma, en el mismo sector.

Los individuos, rápidamente arrojaron las armas al suelo, para después huir a pie, tomando el bordo del Dren Esperancita con rumbo a Cócorit. Aunque se desplegó intenso operativo en la zona, los sujetos no fueron localizados.

El sitio donde quedaron los rifles de asalto, fue resguardado por policías y militares, en tanto que personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJES) realizaba las indagatorias pertinentes.