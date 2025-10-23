  • 24° C
Policiaca

Muere taxista en la colonia Cortinas

El deceso se produjo por causas naturales a un costado de una tienda de abarrotes

Oct. 23, 2025
Muere taxista en la colonia Cortinas

Una movilización policial se reportó la tarde de este jueves cuando residentes de las zonas aledañas al cruce de las calles California y Hermanos Talamantes, perteneciente a la colonia Cortinas primera sección, reportaron la presencia de una persona sin vida en la vía pública.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 16:15 horas, el ahora occiso, de oficio taxista, arribó al sitio en su unidad, un vehículo tipo sedán, perteneciente al sitio 44, con el número económico 030, estacionándose frente a una tienda de abarrotes, presuntamente para ingresar a comprar, perdiendo la vida por un posible paro cardiaco a un costado del establecimiento.

imagen-cuerpo

Por lo anterior, vecinos de la colonia dieron aviso a las autoridades correspondientes a través de la línea de emergencia 911, por lo que se activó el código rojo al cual respondieron agentes policiales y de investigación a fin de tomar nota de los hechos, así como de recabar indicios para anexarlos a la carpeta de caso.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias, además de ordenar el traslado del cuerpo sin vida a los laboratorios forenses del Semefo.

Sobre la víctima, aunque no se dio a conocer su identidad, se supo que era un masculino de edad avanzada, quien laboraba como taxista en la zona cercana al lugar del deceso.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

