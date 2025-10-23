Estaba en la cárcel por narcomenudeo; ahora lo acusan de tentativa de homicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que se ejecutó una orden de aprehensión por reclusión contra Martín Noé "N" alias "El Peque", de 29 años, por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa, en perjuicio de un menor de edad.

La diligencia se llevó a cabo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, donde el imputado se encuentra recluido desde el 16 de octubre de este año, por delitos de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los hechos de los que ahora se le acusan ocurrieron el 13 de octubre del año en curso, en el ejido Mora Villalobos o Campo 29, donde Martín Noé presuntamente ingresó a la fuerza al domicilio de la víctima y la amenazó con un cuchillo en un intento de privarla de la vida, no obstante, el joven logró evitar el ataque.

Acto seguido, el imputado vertió gasolina y prendió fuego a la vivienda con la víctima dentro, asegurando la puerta para evitar su escape; el crimen no se consumó debido a que un tío del menor llegó al lugar y logró rescatarlo mientras el imputado huía gritando amenazas.

Martín Noé "N", cuenta con un historial delictivo que incluye antecedentes por Robo y Violencia Familiar, además de los delitos antes mencionados y por los que hoy se le procesa.