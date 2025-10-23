  • 24° C
Policiaca

Estaba en la cárcel por narcomenudeo; ahora lo acusan de tentativa de homicidio

"El Peque" es acusado de intentar asesinar a un menor de edad y prenderle fuego a su casa, en el Campo 29

Oct. 23, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que se ejecutó una orden de aprehensión por reclusión contra Martín Noé "N" alias "El Peque", de 29 años, por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa, en perjuicio de un menor de edad.

La diligencia se llevó a cabo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, donde el imputado se encuentra recluido desde el 16 de octubre de este año, por delitos de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los hechos de los que ahora se le acusan ocurrieron el 13 de octubre del año en curso, en el ejido Mora Villalobos o Campo 29, donde Martín Noé presuntamente ingresó a la fuerza al domicilio de la víctima y la amenazó con un cuchillo en un intento de privarla de la vida, no obstante, el joven logró evitar el ataque.

Acto seguido, el imputado vertió gasolina y prendió fuego a la vivienda con la víctima dentro, asegurando la puerta para evitar su escape; el crimen no se consumó debido a que un tío del menor llegó al lugar y logró rescatarlo mientras el imputado huía gritando amenazas.

Martín Noé "N", cuenta con un historial delictivo que incluye antecedentes por Robo y Violencia Familiar, además de los delitos antes mencionados y por los que hoy se le procesa.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

