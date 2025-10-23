  • 24° C
Policiaca

El ataque armado ocurrió al interior de una vivienda ubicada en calle de la Rioja

Oct. 23, 2025
Identifican a hombre asesinado en Urbi Villa, al poniente de Ciudad Obregón

Con el nombre de Luis; de aproximadamente 30 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida tras ser atacado a balazos en Urbi Villa del Real.

El violento suceso ocurrió en una vivienda ubicada en calle de la Rioja y Córdova, al poniente de Ciudad Obregón.

Fue poco antes de las 21:00 horas, cuando autoridades y cuerpos de emergencias se trasladaron al lugar, tras recibir el reporte de una persona herida por proyectiles de arma de fuego; sin embargo, cuando arribaron, el hombre; que también era conocido por el apodo del “Mariguas”, ya había dejado de existir. A simple vista, se le apreciaron impactos de bala en el cráneo y distintas partes del cuerpo.

De este modo, se elevó a 21 el número de muertes violentas registradas en Cajeme durante el mes de octubre.

Mientras la zona era resguardada por policías y militares, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las investigaciones, para después trasladar el cadáver al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

