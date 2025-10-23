  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 23 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Cae camión a socavón en la calle 300 de Ciudad Obregón

La unidad de transporte solo era tripulada por el chofer, quien salió ileso

Oct. 23, 2025
Cae camión a socavón en la calle 300 de Ciudad Obregón

Mientras realizaba maniobras para estacionarse, un camión cayó en un socavón que se formó en la calle 300, al sur de Ciudad Obregón.

Dicho incidente se registró la mañana del jueves, específicamente en la acera norte de la vialidad, entre la calle Sinaloa y la Norman E. Borlaug.

Sobre el autotransporte afectado se informó que es de la marca International, de color blanco con franjas azules; y pertenece a una empresa dedicada al transporte de personal.

La llanta delantera derecha fue la que cayó al hundimiento, lo que ocasionó que el camión quedara varado.

El conductor pudo salir por sus propios medios por la puerta posterior, y debido a que no resultó con lesiones, no fue necesario que intervinieran paramédicos.

Elementos del Departamento de Tránsito se encargaron de tomar nota del incidente y solicitaron una grúa para remolcar el autobús.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Capturan a dos durante operativo en la Nueva Palmira de Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a dos durante operativo en la Nueva Palmira de Ciudad Obregón

Octubre 23, 2025

De manera extraoficial, trascendió que además de un vehículo, autoridades les aseguraron armas de fuego

Se incendia camioneta en el Centro de Ciudad Obregón
Policiaca

Se incendia camioneta en el Centro de Ciudad Obregón

Octubre 23, 2025

La unidad transitaba por la calle Sonora, cerca del Mercado Municipal, cuando comenzó a quemarse

Detienen al segundo chofer responsable del accidente de autobús Tufesa en Sonora
Policiaca

Detienen al segundo chofer responsable del accidente de autobús Tufesa en Sonora

Octubre 23, 2025

Contaba con orden de aprehensión por homicidio culposo y lesiones culposas graves; ayer fue detenido en Sinaloa otro de los operadores del autobús