Cae camión a socavón en la calle 300 de Ciudad Obregón

Mientras realizaba maniobras para estacionarse, un camión cayó en un socavón que se formó en la calle 300, al sur de Ciudad Obregón.

Dicho incidente se registró la mañana del jueves, específicamente en la acera norte de la vialidad, entre la calle Sinaloa y la Norman E. Borlaug.

Sobre el autotransporte afectado se informó que es de la marca International, de color blanco con franjas azules; y pertenece a una empresa dedicada al transporte de personal.

La llanta delantera derecha fue la que cayó al hundimiento, lo que ocasionó que el camión quedara varado.

El conductor pudo salir por sus propios medios por la puerta posterior, y debido a que no resultó con lesiones, no fue necesario que intervinieran paramédicos.

Elementos del Departamento de Tránsito se encargaron de tomar nota del incidente y solicitaron una grúa para remolcar el autobús.