Se incendia camioneta en el Centro de Ciudad Obregón

Elementos del Departamento de Bomberos controlaron el fuego que amenazaba con arrasar con una camioneta, en pleno Centro de Ciudad Obregón.

El incidente ocurrió a las 08:30 horas del jueves, en la calle Sonora entre Zaragoza y Galeana, cerca del Mercado Municipal.

La unidad siniestrada es una pick up Ford Ranger de color blanco y modelo atrasado, que circulaba hacia el norte por la Sonora, cuando comenzó a salir humo del compartimiento del motor.

Rápidamente, el chofer detuvo la marcha; y algunos ciudadanos se acercaron con extintores para mantener el fuego a raya, hasta que llegaron los Bomberos, quienes controlaron la situación rápidamente, evitando que la camioneta se quemara en su totalidad.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal tomaron nota del hecho, para los fines legales correspondientes.