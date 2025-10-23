  • 24° C
Policiaca

Detienen al segundo chofer responsable del accidente de autobús Tufesa en Sonora

Contaba con orden de aprehensión por homicidio culposo y lesiones culposas graves; ayer fue detenido en Sinaloa otro de los operadores del autobús

Oct. 23, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), logró la detención de Francisco Javier "N", de 51 años de edad, identificado como el presunto responsable del accidente del autobús de pasajeros de la empresa Tufesa, ocurrido el pasado 17 de octubre en la carretera México 15, en el tramo Guaymas–Hermosillo.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 02:30 horas, en un domicilio ubicado en la colonia Fundo Legal, en el municipio de Nogales, Sonora, donde se cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de homicidio culposo y lesiones graves.

Será puesto a disposición del juez que lo requiere en las próximas horas.

AYER SE DETUVO A UNO DE LOS CHOFERES RESPONSABLES

Por su parte, el día de ayer, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa también confirmó la captura de Joel "N", de 51 años, otro de los conductores del autobús que protagonizó el fatal accidente en el que siete personas perdieron la vida y 24 más resultaron lesionadas.

La detención se efectuó en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, en cumplimiento de una orden judicial emitida por las autoridades sonorenses, responsables de la investigación del siniestro.

De acuerdo con los reportes oficiales, los operadores habrían huido del lugar del accidente, dejando a los pasajeros sin asistencia tras el impacto.

