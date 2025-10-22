Alumnas de secundaria y prepa que se agarraron a golpes en Sinaloa serán turnadas a Barandilla

Luego de que el video en el que se ve a varias estudiantes de la secundaria SNTE y de la preparatoria Cobaes liarse a golpes en la vía pública se viralizara, las autoridades tomaron cartas en el asunto.

De acuerdo con la información, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, titular de Seguridad Pública en Ahome, señaló que aun siendo menores de edad, todas serán turnadas a Barandilla y sus padres serán citados.

Como se recordará, el pleito se desarrolló la tarde del martes 21 de octubre, en el mercado Zona 030 de Los Mochis, Sinaloa, cuando alumnas de secundaria y de bachillerato se agarraron a golpes.

El clip fue grabado por uno de los asistentes al parián y subido a redes sociales, donde se viralizó y sobre este documento, Rodríguez Ponce fue entrevistado sobre si las menores serían sancionadas, y explicó el procedimiento.

"Principalmente son llamados de atención. El juez en turno tiene una charla con los padres, se hacen acuerdos entre el juez cívico, los padres de familia y los alumnos, de no volver a reincidir en este tema".

Por ello, y a fin de evitar trifulcas estudiantiles, dijo que policías son apostados a resguardar las escuelas consideradas problemáticas, en especial a la salida de las clases.

Sin embargo, comentó que los jóvenes, ya que están lejos del plantel, entonces empiezan los problemas, y añadió: "Cualquier escuela, director, maestro, quien quiera que Programas Preventivos vaya y les dé un tema en específico, vamos y lo hacemos".