Ubican en Puerto Peñasco a prófugo de la justicia estadounidense

Como resultado de la coordinación entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service), fue ubicado un prófugo de la justicia con orden de arresto vigente en el condado de Maricopa, Arizona.

La captura ocurrió en las calles Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero, en la colonia Centro, en Puerto Peñasco, donde fue ubicado David Anthony "N", de 49 años, originario de Phoenix, Arizona, requerido por las autoridades norteamericanas por el delito de robo en tercer grado.

Tras su aseguramiento, el individuo fue puesto a disposición del personal del Instituto Nacional de Migración (INM), desde donde se gestionó su traslado a la garita internacional de Lukeville, Arizona, para su deportación y entrega formal a las autoridades federales de los Estados Unidos de América.