  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 22 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Ubican en Puerto Peñasco a prófugo de la justicia estadounidense

David Anthony "N" tenía una orden de arresto en el condado de Maricopa, por el delito de robo en tercer grado

Oct. 22, 2025
Ubican en Puerto Peñasco a prófugo de la justicia estadounidense

Como resultado de la coordinación entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service), fue ubicado un prófugo de la justicia con orden de arresto vigente en el condado de Maricopa, Arizona.

La captura ocurrió en las calles Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero, en la colonia Centro, en Puerto Peñasco, donde fue ubicado David Anthony "N", de 49 años, originario de Phoenix, Arizona, requerido por las autoridades norteamericanas por el delito de robo en tercer grado.

Tras su aseguramiento, el individuo fue puesto a disposición del personal del Instituto Nacional de Migración (INM), desde donde se gestionó su traslado a la garita internacional de Lukeville, Arizona, para su deportación y entrega formal a las autoridades federales de los Estados Unidos de América.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Atropellan a joven en la colonia Miravalle de Ciudad Obregón
Policiaca

Atropellan a joven en la colonia Miravalle de Ciudad Obregón

Octubre 22, 2025

A causa del incidente se generó intenso caos vial en la zona

Fallece hombre baleado en la colonia Nueva Galicia de Ciudad Obregón
Policiaca

Fallece hombre baleado en la colonia Nueva Galicia de Ciudad Obregón

Octubre 22, 2025

Luis Enrique dejó de existir mientras era atendido en un hospital; tenía heridas en una pierna y abdomen

Se incendia camioneta en estacionamiento de farmacia en Ciudad Obregón
Policiaca

Se incendia camioneta en estacionamiento de farmacia en Ciudad Obregón

Octubre 22, 2025

Empleados de una empresa de extintores pasaban por el lugar, y al percatarse de lo ocurrido se acercaron para controlar la situación