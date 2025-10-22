Se incendia camioneta en estacionamiento de farmacia en Ciudad Obregón

A causa de un corto circuito, una vagoneta Ford Explorer de color verde se incendió mientras estaba estacionada afuera de una farmacia ubicada al sur de Ciudad Obregón.

El incidente ocurrió poco antes de las 11:00 horas de este miércoles, en calle Jalisco y Obrero Mundial, frente a la colonia Primero de Mayo.

Oportunamente, trabajadores de una empresa de extintores circulaban por la calle Jalisco cuando observaron la camioneta envuelta en una nube de humo, por lo que bajaron, y con extintores en mano empezaron a combatir el fuego, confinándolo en el compartimiento del motor.

"Aquí tenemos un taller cerca, íbamos de pasada cuando vimos que se estaba quemando el carro", dijo Hiram, uno de los trabajadores. Los otros empleados que combatieron las llamas, fueron identificados como Fernando, Luis, y Emmanuel, alias "La Hormiga".

Por su parte, elementos del Departamento de Bomberos revisaron minuciosamente el vehículo y desconectaron la batería, para impedir que el fuego volviera a surgir.

En el lugar también estuvieron presentes elementos de la Policía Municipal, quienes resguardaron el área.