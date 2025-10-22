  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 22 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Se incendia camioneta en estacionamiento de farmacia en Ciudad Obregón

Empleados de una empresa de extintores pasaban por el lugar, y al percatarse de lo ocurrido se acercaron para controlar la situación

Oct. 22, 2025
Los trabajadores de la empresa de extintores sofocaron las llamas rápidamente (Foto: Roke Arballo)
Los trabajadores de la empresa de extintores sofocaron las llamas rápidamente (Foto: Roke Arballo)

A causa de un corto circuito, una vagoneta Ford Explorer de color verde se incendió mientras estaba estacionada afuera de una farmacia ubicada al sur de Ciudad Obregón.

El incidente ocurrió poco antes de las 11:00 horas de este miércoles, en calle Jalisco y Obrero Mundial, frente a la colonia Primero de Mayo.

Oportunamente, trabajadores de una empresa de extintores circulaban por la calle Jalisco cuando observaron la camioneta envuelta en una nube de humo, por lo que bajaron, y con extintores en mano empezaron a combatir el fuego, confinándolo en el compartimiento del motor.

"Aquí tenemos un taller cerca, íbamos de pasada cuando vimos que se estaba quemando el carro", dijo Hiram, uno de los trabajadores. Los otros empleados que combatieron las llamas, fueron identificados como Fernando, Luis, y Emmanuel, alias "La Hormiga".

imagen-cuerpo

Por su parte, elementos del Departamento de Bomberos revisaron minuciosamente el vehículo y desconectaron la batería, para impedir que el fuego volviera a surgir.

En el lugar también estuvieron presentes elementos de la Policía Municipal, quienes resguardaron el área.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Fallece hombre baleado en la colonia Nueva Galicia de Ciudad Obregón
Policiaca

Fallece hombre baleado en la colonia Nueva Galicia de Ciudad Obregón

Octubre 22, 2025

Luis Enrique dejó de existir mientras era atendido en un hospital; tenía heridas en una pierna y abdomen

Detienen a Joel N, el chofer de Tufesa responsable del fatal accidente en la carretera Guaymas–Hermosillo
Policiaca

Detienen a Joel N, el chofer de Tufesa responsable del fatal accidente en la carretera Guaymas–Hermosillo

Octubre 22, 2025

La captura del hombre de 51 años se realizó en Guamúchil, Sinaloa, luego de que presuntamente huyó del lugar del fatal suceso con otro conductor

Vecinos de Nueva Galicia conmocionados por agresión armada
Policiaca

Vecinos de Nueva Galicia conmocionados por agresión armada

Octubre 21, 2025

Un hombre de 29 años resultó herido por proyectiles de arma de fuego en un ataque sorpresivo en Ciudad Obregón