Vecinos de Nueva Galicia conmocionados por agresión armada

Una nueva agresión armada conmocionó a vecinos de la colonia Nueva Galicia, al sur de Ciudad Obregón, cuando un hombre resultó lesionado por el impacto de proyectiles de arma de fuego mientras intentaba resguardarse de su agresor.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 19:00 horas, la víctima fue sorprendida por un sujeto armado que lo interceptó en las cercanías del lugar, disparando en reiteradas ocasiones su arma. La víctima intentó ponerse a salvo huyendo a fuerza de carrera, pero fue alcanzado por las balas en la calle Emperadores, entre Villas de Cortes y Avenida Versalles.

Aunque se desconoce el grado de gravedad de la víctima, se sabe que es un hombre de 29 años de edad, presuntamente llamado Luis; así como que fue trasladado por atención médica a un hospital local en una ambulancia de la Cruz Roja.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno para resguardar la zona y facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) recolectaran las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.