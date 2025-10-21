  • 24° C
Policiaca

Pasará más de 12 años en la cárcel por robarle a chofer de plataforma en Ciudad Obregón

El despojo sucedió en octubre del 2023 en la colonia Cortinas, el sentenciado uso un cuchillo de cocina para apoderarse de dinero

Oct. 21, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo fallo condenatorio en contra de Joel Antonio "N", de 23 años, declarado responsable del delito de robo con violencia moral en las personas cometido de noche, por lo cual se le impuso una pena de 12 años y 6 meses de prisión, en Ciudad Obregón.

Durante el debate de juicio oral, el tribunal valoró las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público, sustentadas en los informes de los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) que realizaron la aprehensión, así como declaraciones, dictámenes periciales y evidencia material que demostraron la participación del acusado en los hechos.

Las investigaciones establecieron que el 14 de octubre de 2023, el hoy sentenciado abordó un vehículo Nissan March gris, modelo 2021, de la plataforma Didi-Uber, en las calles Zacatecas y Francisco Márquez, de la colonia Cortinas.

Durante el trayecto, amenazó con un cuchillo de cocina al conductor del vehículo, identificado como José Luis "N", para despojarlo de mil 400 pesos en efectivo y un teléfono celular, antes de huir.

Debido a las diligencias de investigación y a la intervención de los agentes ministeriales, se logró la identificación, detención y judicialización del responsable, lo que permitió al Agente del Ministerio Público sostener la acusación hasta obtener la sentencia condenatoria.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

