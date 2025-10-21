En Hermosillo, rescatan a personas privadas de la libertad

Durante las primeras horas del martes, en una vivienda de la colonia Eusebio Kino; en Hermosillo, se logró detener a Francisco "N", de 45 años de edad, después de atender un reporte al 911 por personas que señalaron ser víctimas de privación de la libertad.

En la línea de emergencias, se atendió a dos personas que explicaron que habían huido de un domicilio ubicado en la avenida Opodepe entre calle Carlos Caturegli y Leandro P. Gaxiola, y referían que en el lugar había quedado una menor. De inmediato se movilizaron policías municipales y estatales, localizando a los reportantes. Al escuchar gritos de auxilio desde la vivienda señalada, intervinieron para rescatar a la menor y detener al sujeto.

En el sitio, el operativo coordinado aseguró bates de béisbol, con los que, según la información de las víctimas, habrían sido golpeadas; además, incautaron herramienta y una pistola de réplica. Debido a los hechos se detuvo a Francisco "N", quien fue informado sobre los derechos de los detenidos, quedando a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes.