Policiaca

En Hermosillo, rescatan a personas privadas de la libertad

En el lugar, policías detuvieron a un hombre y le aseguraron una réplica de arma de fuego, además de otros objetos con los que agredió a sus víctimas

Oct. 21, 2025
Durante las primeras horas del martes, en una vivienda de la colonia Eusebio Kino; en Hermosillo, se logró detener a Francisco "N", de 45 años de edad, después de atender un reporte al 911 por personas que señalaron ser víctimas de privación de la libertad.

En la línea de emergencias, se atendió a dos personas que explicaron que habían huido de un domicilio ubicado en la avenida Opodepe entre calle Carlos Caturegli y Leandro P. Gaxiola, y referían que en el lugar había quedado una menor. De inmediato se movilizaron policías municipales y estatales, localizando a los reportantes. Al escuchar gritos de auxilio desde la vivienda señalada, intervinieron para rescatar a la menor y detener al sujeto.

En el sitio, el operativo coordinado aseguró bates de béisbol, con los que, según la información de las víctimas, habrían sido golpeadas; además, incautaron herramienta y una pistola de réplica. Debido a los hechos se detuvo a Francisco "N", quien fue informado sobre los derechos de los detenidos, quedando a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

