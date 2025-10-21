  • 24° C
Policiaca

Capturan en Nogales a integrante de célula criminal

El detenido cuenta con orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad

Oct. 21, 2025
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Francisco “N”, de 50 años, por el delito de privación ilegal de la libertad.

Mediante labores de inteligencia, investigación y uso de tecnología se identificó un domicilio en la colonia Buenos Aires en el municipio de Nogales, donde se resguardaba un hombre identificado como objetivo prioritario de la región, por lo que se iniciaron vigilancias fijas y móviles para recopilar datos de prueba suficientes que fueron entregados a un juez de Control, quien otorgó el mandamiento para intervenir el inmueble.

Durante el cateo los agentes identificaron y detuvieron a Francisco “N”, además aseguraron 40 dosis de drogas.

Tras un cruce de información se tuvo conocimiento que el detenido está vinculado a una célula delictiva que opera en la región, relacionada en delitos como privación ilegal de la libertad, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, así como agresiones y homicidio de integrantes de grupos rivales.

Al detenido le informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien definirá su situación jurídica. En tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

