Policiaca

Resguardan vivienda tras hallazgo de explosivo al sur de Ciudad Obregón

El dispositivo presuntamente fue arrojado al inmueble con un dron durante la noche del lunes

Oct. 21, 2025
Policías municipales, estatales, y elementos del Ejército Mexicano, sitiaron una vivienda en la que fue localizado un artefacto explosivo.

Dicho inmueble se ubica en calle Toluca y Jalapa de la colonia Sóstenes Valenzuela Miller, al sur de Ciudad Obregón.

imagen-cuerpo

En ese lugar, se generó movilización policiaca durante la noche del lunes, luego de que se reportara que; presuntamente, un dron había arrojado dicho dispositivo.

Tras varios minutos de búsqueda, el explosivo fue hallado en la casa; que se encuentra en estado de abandono, y la zona fue resguardada por autoridades, a la espera de que militares especializados en el manejo de explosivos lo desactivaran, para ser puesto a disposición de la autoridad competente.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

