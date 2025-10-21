Resguardan vivienda tras hallazgo de explosivo al sur de Ciudad Obregón

Policías municipales, estatales, y elementos del Ejército Mexicano, sitiaron una vivienda en la que fue localizado un artefacto explosivo.

Dicho inmueble se ubica en calle Toluca y Jalapa de la colonia Sóstenes Valenzuela Miller, al sur de Ciudad Obregón.

En ese lugar, se generó movilización policiaca durante la noche del lunes, luego de que se reportara que; presuntamente, un dron había arrojado dicho dispositivo.

Tras varios minutos de búsqueda, el explosivo fue hallado en la casa; que se encuentra en estado de abandono, y la zona fue resguardada por autoridades, a la espera de que militares especializados en el manejo de explosivos lo desactivaran, para ser puesto a disposición de la autoridad competente.