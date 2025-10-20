  • 24° C
Policiaca

Conductores de Tufesa resultan con responsabilidad culposa

El informe es en seguimiento a los hechos de lo acontecido el 17 de octubre en la carretera internacional tramo Guaymas Hermosillo

Oct. 20, 2025
La Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJS) determinó la responsabilidad culposa del conductor del camión de pasajeros que se volcó el pasado viernes, donde se registraron siete personas fallecidas, informó Martha López Holguín, directora general de atención temprana y justicia alternativa.

El informe es en seguimiento a los hechos de lo acontecido el 17 de octubre en la carretera internacional tramo Guaymas Hermosillo, donde un camión de la línea Tufesa volcó y tuvo como resultado el fallecimiento de siete personas y 24 lesionados.

La funcionaria subrayó que después de haber realizado los dictámenes correspondientes en criminalística y causalidad, se determinó responsabilidad culposa que atribuye al conductor, y detalló que han realizado diversas diligencias como colaboraciones de investigación a diversas áreas del municipio y que lograron obtener los mandamientos judiciales, por lo que actualmente se encuentran en la búsqueda y localización para la ejecución de acciones.

"El abandono en el accidente efectivamente es uno de los hechos atribuidos", dijo López Holguín, indicando que hasta el momento se desconoce si hubo personas que haya ayudado a los conductores de la unidad. "Hasta este momento no se ha logrado establecer esa información, tenemos conocimiento de vídeos que circulan; sin embargo, pues no se ha establecido y de establecerse así será, se ejecutará también y las penas correspondientes".

Se informó que en este caso se trata del delito de homicidio culposo y lesiones culposas, que sería una sentencia de tres días a cuatro años, y por abandono de persona, es de un mes a cinco años, por cada uno de los afectados, es decir por siete que son los fallecidos, sería un aproximado de 28 años de prisión más la suma de la sentencia por los lesionados.

La directora general de atención temprana y justicia alternativa, también dijo que la empresa Tufesa ha colaborado con diversos informes de autoridad brindando información que les ha sido de ayuda en la investigación correspondiente.

Respecto a los lesionados, se informó que en su mayoría han sido dados de alta y otros tantos todavía están recibiendo atención médica, reportados como estables, y que será el departamento de comunicación social de la secretaría de salud quien estará presentando el informe de los avances.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

