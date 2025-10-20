En Hermosillo, sentencian a sujeto por exhibicionista

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo un fallo condenatorio contra José Luis “N”, de 48 años, por los delitos de acoso sexual en número de dos y exhibiciones obscenas, cometidos en perjuicio de dos menores de edad, de 12 y 13 años.

La sentencia se basa en los hechos registrados en la colonia Villas del Sur de Hermosillo en diferentes fechas como el mes de febrero de 2022, cuando el sentenciado asedió sexualmente a las víctimas en el parque de la colonia.

Posteriormente, a principios de mayo de 2022, José Luis “N” acosó sexualmente a una de las menores; públicamente en dicho lugar, donde ejecutó exhibiciones obscenas.

Finalmente, el 26 de junio de 2023, la otra víctima se encontraba en el patio de su domicilio, colindante con el patio del imputado en la colonia Villas del Sur; en ese sitio, el acusado ejecutó exhibiciones obscenas frente a la menor.

Tras la denuncia de estos hechos, el señalado fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente, dando inicio al proceso penal que concluye con la sentencia de 8 años y 3 meses de prisión.