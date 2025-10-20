  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 20 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

En Hermosillo, sentencian a sujeto por exhibicionista

José Luis “N” acosó a un par de jovencitas y realizó actos obscenos frente a ellas

Oct. 20, 2025
En Hermosillo, sentencian a sujeto por exhibicionista

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo un fallo condenatorio contra José Luis “N”, de 48 años, por los delitos de acoso sexual en número de dos y exhibiciones obscenas, cometidos en perjuicio de dos menores de edad, de 12 y 13 años.

La sentencia se basa en los hechos registrados en la colonia Villas del Sur de Hermosillo en diferentes fechas como el mes de febrero de 2022, cuando el sentenciado asedió sexualmente a las víctimas en el parque de la colonia.

Posteriormente, a principios de mayo de 2022, José Luis “N” acosó sexualmente a una de las menores; públicamente en dicho lugar, donde ejecutó exhibiciones obscenas.

Finalmente, el 26 de junio de 2023, la otra víctima se encontraba en el patio de su domicilio, colindante con el patio del imputado en la colonia Villas del Sur; en ese sitio, el acusado ejecutó exhibiciones obscenas frente a la menor.

Tras la denuncia de estos hechos, el señalado fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente, dando inicio al proceso penal que concluye con la sentencia de 8 años y 3 meses de prisión.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Vinculan a proceso a implicado en balacera donde fallecieron menores de edad, en Ciudad Obregón
Policiaca

Vinculan a proceso a implicado en balacera donde fallecieron menores de edad, en Ciudad Obregón

Octubre 20, 2025

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de octubre en la colonia Posada del Sol; dos jovencitos fallecieron y cinco resultaron heridos

Decomisan armamento y droga en Navojoa
Policiaca

Decomisan armamento y droga en Navojoa

Octubre 20, 2025

Durante el operativo también se decomisó una camioneta de la marca Jeep, así como chalecos tácticos y placas balísticas

Detienen a joven con moto robada en Cócorit
Policiaca

Detienen a joven con moto robada en Cócorit

Octubre 20, 2025

El muchacho de 18 años fue interceptado en la calzada Antonio Valdez Herrera