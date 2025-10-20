Detienen a joven con moto robada en Cócorit

Durante un recorrido de vigilancia, agentes de la Policía Municipal detuvieron a un joven, quien se trasladaba a bordo de una motocicleta con reporte de robo.

El hecho sucedió durante la tarde del domingo, en la calzada Antonio Valdez Herrera y Bordo del Canal Bajo, en la Comisaría de Cócorit, donde los oficiales observaron al sujeto en cuestión conduciendo de forma temeraria, sin portar placas de circulación y casco de seguridad, por lo que le marcaron el alto de inmediato.

Luego de hacerle una revisión corporal, se consultó la motocicleta en el sistema de Plataforma México, arrojando reporte de robo.

Poe tal motivo, Enrique Humberto "N" de 18 años, fue detenido, y se le confiscó la liviana unidad; una Italika FT125 de color rojo.