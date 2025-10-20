  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 20 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Detienen a joven con moto robada en Cócorit

El muchacho de 18 años fue interceptado en la calzada Antonio Valdez Herrera

Oct. 20, 2025
Detienen a joven con moto robada en Cócorit

Durante un recorrido de vigilancia, agentes de la Policía Municipal detuvieron a un joven, quien se trasladaba a bordo de una motocicleta con reporte de robo

El hecho sucedió durante la tarde del domingo, en la calzada Antonio Valdez Herrera y Bordo del Canal Bajo, en la Comisaría de Cócorit, donde los oficiales observaron al sujeto en cuestión conduciendo de forma temeraria, sin portar placas de circulación y casco de seguridad, por lo que le marcaron el alto de inmediato.

Luego de hacerle una revisión corporal, se consultó la motocicleta en el sistema de Plataforma México, arrojando reporte de robo.

Poe tal motivo, Enrique Humberto "N" de 18 años, fue detenido, y se le confiscó la liviana unidad; una Italika FT125 de color rojo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Asesinan a conductor en la colonia Campestre de Ciudad Obregón
Policiaca

Asesinan a conductor en la colonia Campestre de Ciudad Obregón

Octubre 20, 2025

La víctima fue acribillada en la calle Ignacio Pesqueira, cuando salía de un domicilio en una camioneta

Código Rojo: Privan de la vida a ciclista en la Villas del Sol
Policiaca

Código Rojo: Privan de la vida a ciclista en la Villas del Sol

Octubre 19, 2025

La noche del domingo se registró la víctima mortal número 18 del mes en Ciudad Obregón

Vuelca pick up en la México 15, al norte de Guaymas
Policiaca

Vuelca pick up en la México 15, al norte de Guaymas

Octubre 19, 2025

La camioneta siniestrada pertenece a una empresa constructora