Código Rojo: Privan de la vida a ciclista en la Villas del Sol

La ola de violencia continua presente en el municipio; la noche de este domingo 19 de octubre se registró la víctima mortal en hechos violentos número 18 del mes de octubre, cuando un ciclista que circulaba sobre la calle Tabasco en su cruce con calle Águila fue ejecutado por sujetos armados con certeros disparos de arma de fuego.

Fue alrededor de las 21:00 horas, cuando se activó el código rojo derivando en una intensa movilización policial, hasta una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Villas del Sol, al sur de Ciudad Obregón, donde los agentes de seguridad corroboraron que la víctima se encontraba tirada sin signos vitales en el lugar.

Desde la llegada de las fuerzas policiales se corroboró que la víctima, un hombre de 21 años, quien presuntamente respondía al nombre de Giovanni, presentaba heridas de proyectil de arma de fuego, por lo cual se requirió de la presencia de elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) para el traslado del cuerpo para la autopsia correspondiente.

De acuerdo a información en el lugar el ahora occiso circulaba sobre la calle Tabasco, de norte a sur, cuando un grupo de sujetos armados lo interceptaron y dispararon en al menos tres ocasiones en su contra, para posteriormente huir del lugar.

Al lugar también acudieron agentes de las diferentes corporaciones policiales, además de personal de la Secretaría de Marina y del Ejercito mexicano, para resguardar el área y llevar a cabo las indagatorias necesarias.