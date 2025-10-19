Aparatoso choque en carretera de Caborca

Un automóvil compacto y una vagoneta que transportaba personal de una empresa chocaron de frente al circular por la carretera costera que conduce de Caborca a la Y Griega.

El aparatoso accidente sucedió durante la mañana del domingo en el kilómetro 22 de la rúa; y de acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil, el saldo fue de una persona sin vida y ocho heridos, quienes fueron identificados como Artemio M. M. de 45 años, Guadalupe G. M. de 29 años, Alma Azucena G. C. de 26 años, Jared A. Y. de 19 años, Delfi María B. B. de 25 años, Eva Yolanda C. L. de 31 años y María del Rosario G. B. de 38 años de edad, quienes fueron trasladados al Hospital IMSS Bienestar de Caborca.

Los autos implicados son un Nissan Sentra de modelo atrasado y color oscuro, así como una vagoneta propiedad de una empresa dedicada al transporte de personal.

De manera preliminar, se estableció que el percance fue ocasionado por el consumo de bebidas alcohólicas, por parte de Artemio, conductor del Nissan Sentra.