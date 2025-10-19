  • 24° C
Policiaca

Aparatoso choque en carretera de Caborca

El saldo del percance fue de una persona sin vida y ocho lesionados, presunto responsable habría estado bajo efectos del alcohol

Oct. 19, 2025
Un automóvil compacto y una vagoneta que transportaba personal de una empresa chocaron de frente al circular por la carretera costera que conduce de Caborca a la Y Griega.

El aparatoso accidente sucedió durante la mañana del domingo en el kilómetro 22 de la rúa; y de acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil, el saldo fue de una persona sin vida y ocho heridos, quienes fueron identificados como Artemio M. M. de 45 años, Guadalupe G. M. de 29 años, Alma Azucena G. C. de 26 años, Jared A. Y. de 19 años, Delfi María B. B. de 25 años, Eva Yolanda C. L. de 31 años y María del Rosario G. B. de 38 años de edad, quienes fueron trasladados al Hospital IMSS Bienestar de Caborca.

Los autos implicados son un Nissan Sentra de modelo atrasado y color oscuro, así como una vagoneta propiedad de una empresa dedicada al transporte de personal.

De manera preliminar, se estableció que el percance fue ocasionado por el consumo de bebidas alcohólicas, por parte de Artemio, conductor del Nissan Sentra.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

