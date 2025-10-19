  • 24° C
Policiaca

Se incendia tractor en predio de San Ignacio Río Muerto

Bomberos de Cajeme apoyaron a sus homólogos de San Ignacio para controlar la situación

Oct. 19, 2025
Mientras realizaba trabajos en un predio agrícola del Valle del Yaqui, un tractor fue arrasado por voraz incendio, movilizando a autoridades y cuerpos de emergencias.

El siniestro ocurrió en calle 800 entre 15 y 17, en el municipio de San Ignacio Río Muerto, sitio al que se movilizó una máquina extintora del Departamento de Bomberos de Cajeme, así como personal de Bomberos de San Ignacio, quienes controlaron el fuego en cuestión de minutos, apoyados por una cisterna que los abasteció de agua.

En cuanto a la unidad siniestrada; de la marca Caterpillar, línea Challenger, quedó como pérdida total, pues las llamas arrasaron con la cabina, carrocería y bandas de rodamiento.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

