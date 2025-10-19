Se incendia tractor en predio de San Ignacio Río Muerto

Mientras realizaba trabajos en un predio agrícola del Valle del Yaqui, un tractor fue arrasado por voraz incendio, movilizando a autoridades y cuerpos de emergencias.

El siniestro ocurrió en calle 800 entre 15 y 17, en el municipio de San Ignacio Río Muerto, sitio al que se movilizó una máquina extintora del Departamento de Bomberos de Cajeme, así como personal de Bomberos de San Ignacio, quienes controlaron el fuego en cuestión de minutos, apoyados por una cisterna que los abasteció de agua.

En cuanto a la unidad siniestrada; de la marca Caterpillar, línea Challenger, quedó como pérdida total, pues las llamas arrasaron con la cabina, carrocería y bandas de rodamiento.