Atropellan a ciclista en la colonia Centro

Policiaca

La víctima resultó con lesiones de consideración y fue trasladada a un hospital

Oct. 18, 2025
Alrededor de las 14:00 horas de este sábado, se reportó un accidente vehicular en el crucero de las calles Zaragoza y Sinaloa, en la colonia Centro de Ciudad Obregón, que dejó como saldo a un ciclista lesionado.

De acuerdo a los primeros reportes, un vehículo blanco tipo sedán que circulaba sobre la calle Zaragoza impactó al ciclista cuando intentaba dar vuelta hacia la calle Sinaloa, lo que ocasionó que este cayera de la bicicleta impactando contra la carpeta asfáltica.

imagen-cuerpo

Comerciantes de la zona se apresuraron a auxiliar al accidentado, evitando que se desmayara por el dolor de los golpes recibidos, hasta que arribaron al lugar los paramédicos de Cruz Roja, quienes, tras estabilizarlo en el sitio, lo trasladaron a un hospital de la localidad.

Aun cuando no se dio a conocer la identidad de la persona, se trata de un hombre de entre 55 a 65 años, quien vestía pantalón y camisa oscuros; al lugar también llegaron agentes de Tránsito Municipal para tomar nota de los hechos y elaborar el Informe Policial Homologado (IPH) para el deslinde de responsabilidades.

Comerciantes del lugar solicitan que se instale un semáforo en dicho crucero, argumentando que este punto es un constante escenario de accidentes, sobre todo en las temporadas de mayor afluencia en la zona Centro de la ciudad.

