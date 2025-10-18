Un herido y daños materiales por explosión de gas en Compostela

Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue el resultado de una explosión por acumulación de gas en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Compostela durante la mañana de este sábado.

El incidente se reportó alrededor de las 7:15 horas, luego de que derivado de una acumulación de gas en la cocina de la vivienda se produjo la explosión que ocasionó quemaduras en uno de los brazos de la persona que se encontraba en ese momento en la cocina.

Tras lo anterior, vecinos de la zona alertaron a las autoridades, por lo que se llevó a cabo una movilización de equipos de rescate. Al lugar acudieron tanto elementos del Cuerpo de Bomberos de Cajeme, como paramédicos de Cruz Roja.

Mientras la persona que resultó afectada, de quien no se informó su identidad, fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital de la localidad, los "tragahumo" se encargaron de controlar la situación y asegurar el sitio.

El inmueble presentó daños en sus ventanas y algunos de los muebles, principalmente los del área de cocina, como sería la estufa y electrodomésticos; tras la verificación de línea de gas, el Cuerpo de Bomberos recomendó a la ciudadanía el realizar mantenimiento periódico a estas líneas a fin de reducir los agentes de riesgo.