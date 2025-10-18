Agresión armada en Ciudad Obregón deja una víctima

Residentes de la colonia Valle Verde, ubicada al sur de Ciudad Obregón, la tarde de este sábado fueron testigos de una agresión armada que dejó un saldo de una persona sin vida al ser víctima de la violencia cuando se encontraba fuera de un domicilio en el lugar, con lo cual se contabilizan 18 víctimas mortales en hechos violentos durante el mes de octubre en Cajeme.

De acuerdo a vecinos del lugar, el ataque armado se registró alrededor de las 18:30 horas sobre la calle Turquesa, escasos metros de su intersección con la calle Coral, donde la víctima fue interceptada por un grupo de personas armadas quienes, tras dispararle, se dieron a la fuga.

Por lo anterior, al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima, identificada extraoficialmente como Ángel de 24 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada para que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.