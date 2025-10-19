  • 24° C
Policiaca

Explota cilindro de gas en escuela de Tajimaroa, al norte de Ciudad Obregón

El incidente dejó graves daños en el comedor del plantel educativo; no reportan heridos

Oct. 19, 2025
Explota cilindro de gas en escuela de Tajimaroa, al norte de Ciudad Obregón

Un fuerte estruendo se escuchó durante la noche del sábado en el poblado de Tajimaroa, luego de que estallara un cilindro de gas en el comedor de un plantel educativo.

El incidente ocurrió poco antes de las 22:00 horas, en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, que se ubica en el referido poblado, al norte de Ciudad Obregón.

De acuerdo con los primeros informes, uno de los pilotos del gas se quedó abierto, por lo que hubo una fuga del hidrocarburo, mismo que se acumuló en la cocina y comedor del plantel, hasta que estallara.

Dicho inmueble sufrió severos daños en el techo y paredes, sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

imagen-cuerpo

Elementos policiacos y personal de Protección Civil tomaron nota de los hechos, para los fines legales pertinentes, además, trascendió que se realizaría una minuciosa inspección en las aulas de la escuela, para determinar si sufrieron daños estructurales.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

