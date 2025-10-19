  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 19 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Vuelca pick up en la México 15, al norte de Guaymas

La camioneta siniestrada pertenece a una empresa constructora

Oct. 19, 2025
Vuelca pick up en la México 15, al norte de Guaymas

La mañana del domingo, se registró la volcadura de una camioneta en la carretera Internacional México 15, tramo Guaymas – Hermosillo.

Los hechos sucedieron en el kilómetro 217, al norte de la ciudad de Guaymas, cuando una pick up Nissan Frontier de color blanco y propiedad de una empresa constructora se salió del camino y terminó volcada con las llantas hacia arriba.

El incidente fue atendido por elementos de la Guardia Nacional división Caminos, además de personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), cuyos paramédicos revisaron al conductor, quien resultó con lesiones menores.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
En Empalme, intenta ganarle el paso al tren y es arrastrado varios metros
Policiaca

En Empalme, intenta ganarle el paso al tren y es arrastrado varios metros

Octubre 19, 2025

El chofer logró salir ileso, aunque los daños que resintió la unidad fueron cuantiosos

Aparatoso choque en carretera de Caborca
Policiaca

Aparatoso choque en carretera de Caborca

Octubre 19, 2025

El saldo del percance fue de una persona sin vida y ocho lesionados, presunto responsable habría estado bajo efectos del alcohol

Se incendia tractor en predio de San Ignacio Río Muerto
Policiaca

Se incendia tractor en predio de San Ignacio Río Muerto

Octubre 19, 2025

Bomberos de Cajeme apoyaron a sus homólogos de San Ignacio para controlar la situación