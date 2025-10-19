Vuelca pick up en la México 15, al norte de Guaymas

La mañana del domingo, se registró la volcadura de una camioneta en la carretera Internacional México 15, tramo Guaymas – Hermosillo.

Los hechos sucedieron en el kilómetro 217, al norte de la ciudad de Guaymas, cuando una pick up Nissan Frontier de color blanco y propiedad de una empresa constructora se salió del camino y terminó volcada con las llantas hacia arriba.

El incidente fue atendido por elementos de la Guardia Nacional división Caminos, además de personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), cuyos paramédicos revisaron al conductor, quien resultó con lesiones menores.