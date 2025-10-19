En Empalme, intenta ganarle el paso al tren y es arrastrado varios metros

Elevadas pérdidas materiales, fue el saldo que dejó el choque de un tren de carga y un auto compacto en Empalme.

Dicho percance ocurrió a la altura de la colonia Bellavista, durante la noche del sábado, cuando un Nissan Sentra de color negro intentó ganarle el paso a la locomotora.

El auto se quedó varado en las vías, por lo que fue embestido y arrastrado durante varios metros. El chofer del sedán logró salir ileso, aunque el vehículo resintió graves daños.

Elementos policiacos acudieron para tomar nota del incidente, así como personal de Cruz Roja, quien revisó al conductor, determinando que no contaba con lesiones.