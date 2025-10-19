  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 19 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

En Empalme, intenta ganarle el paso al tren y es arrastrado varios metros

El chofer logró salir ileso, aunque los daños que resintió la unidad fueron cuantiosos

Oct. 19, 2025
En Empalme, intenta ganarle el paso al tren y es arrastrado varios metros

Elevadas pérdidas materiales, fue el saldo que dejó el choque de un tren de carga y un auto compacto en Empalme.

Dicho percance ocurrió a la altura de la colonia Bellavista, durante la noche del sábado, cuando un Nissan Sentra de color negro intentó ganarle el paso a la locomotora.

El auto se quedó varado en las vías, por lo que fue embestido y arrastrado durante varios metros. El chofer del sedán logró salir ileso, aunque el vehículo resintió graves daños.

Elementos policiacos acudieron para tomar nota del incidente, así como personal de Cruz Roja, quien revisó al conductor, determinando que no contaba con lesiones.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Aparatoso choque en carretera de Caborca
Policiaca

Aparatoso choque en carretera de Caborca

Octubre 19, 2025

El saldo del percance fue de una persona sin vida y ocho lesionados, presunto responsable habría estado bajo efectos del alcohol

Se incendia tractor en predio de San Ignacio Río Muerto
Policiaca

Se incendia tractor en predio de San Ignacio Río Muerto

Octubre 19, 2025

Bomberos de Cajeme apoyaron a sus homólogos de San Ignacio para controlar la situación

Explota cilindro de gas en escuela de Tajimaroa, al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Explota cilindro de gas en escuela de Tajimaroa, al norte de Ciudad Obregón

Octubre 19, 2025

El incidente dejó graves daños en el comedor del plantel educativo; no reportan heridos