  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 20 De Octubre Del 2025
Policiaca

Asesinan a conductor en la colonia Campestre de Ciudad Obregón

La víctima fue acribillada en la calle Ignacio Pesqueira, cuando salía de un domicilio en una camioneta

Oct. 20, 2025
La escena del crimen fue resguardada por policías y militares, en tanto que peritos realizaban las indagatorias (Fotos: Roke Arballo)
A bordo de una camioneta, quedó sin vida un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien fue atacado a balazos durante la mañana de este lunes.

El crimen sucedió a las 8 de la mañana de este lunes, en calle Ignacio Pesqueira entre Coahuila y José María Pino Suarez, en la colonia Campestre de Ciudad Obregón.

La víctima conducía una vagoneta Chevrolet Traverse de color blanco y modelo reciente; y de acuerdo con testigos, salía de una vivienda cuando comenzaron a dispararle.

La unidad motriz quedó sobre la banqueta del lado norte de la calle Ignacio Pesqueira, con el frente orientado hacia el sur.

Personal de Cruz Roja acudió para revisar al afectado, determinando que ya había dejado de existir, a causa de las lesiones que le ocasionaron los proyectiles.

De este modo, se elevó a 20 el número de muertes violentas registradas en Cajeme durante el mes de octubre.

Sobre el occiso, se informó de manera extraoficial que respondía al nombre de Francisco, alias “El Pancho”.

Mientras policías y militares resguardaban la zona, peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo del procesamiento de evidencias en la zona, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

