  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 29 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Chofer de Tufesa queda en prisión preventiva tras fatídico accidente en carretera Guaymas - Hermosillo

Francisco Javier “N” enfrenta cargos por homicidio culposo, lesiones y abandono de personas; su compañero quedó en libertad

Oct. 29, 2025
Chofer de Tufesa queda en prisión preventiva tras fatídico accidente en carretera Guaymas - Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que, en seguimiento al accidente del autobús de la línea Tufesa ocurrido el 17 de octubre en el tramo carretero Guaymas–Hermosillo, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial donde se resolvió la situación jurídica de los dos conductores.

Como oportunamente se dio a conocer, el percance tuvo lugar en el kilómetro 234, cerca de la capital; y dejó un saldo de siete personas sin vida, y más de 20 lesionados. Los primeros informes, apuntan a que el conductor se quedó dormido y la unidad de pasaje se salió del camino, para después volcar.

Cuando las autoridades acudieron al sitio, tanto el chofer como su acompañante ya se habían retirado del lugar, por lo que se iniciaron labores de búsqueda. Cinco días después, Joel Alberto “N”, fue ubicado en Guamúchil, Sinaloa, mientras que, el pasado 23 de octubre, se entregó voluntariamente Francisco Javier “N”, en la ciudad de Nogales.

En la comparecencia ante el juez, se determinó vincular a proceso a Francisco Javier “N”; quien era el conductor, por los delitos de homicidio culposo con motivo de tránsito de vehículo, así como lesiones y abandono de personas.

Por tal motivo, el conductor quedó en prisión preventiva, mientras que Joel Alberto “N”, quien era conductor de apoyo, no fue vinculado a proceso, aunque inicialmente se le señalaba por la comisión del delito de abandono de personas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
En Ciudad Obregón, los ponen tras las rejas por delito contra la salud
Policiaca

En Ciudad Obregón, los ponen tras las rejas por delito contra la salud

Octubre 28, 2025

Los hombres fueron detenidos en la colonia Luis Echeverría; traían consigo más de 20 envoltorios con drogas

Ejecutan orden de aprehensión a presunto responsable de robo de maquinaria en Ciudad Obregón
Policiaca

Ejecutan orden de aprehensión a presunto responsable de robo de maquinaria en Ciudad Obregón

Octubre 28, 2025

“El Movas” habría robado una motoniveladora que se encontraba en una obra en la colonia Hidalgo; fue detenido por la comisión de otro delito

Son al menos seis cuerpos encontrados en Magdalena de Kino
Policiaca

Son al menos seis cuerpos encontrados en Magdalena de Kino

Octubre 28, 2025

Las Misioneras Buscadoras de Magdalena, hicieron un llamado en general para quienes tengan información de alguna fosa clandestina