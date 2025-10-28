Son al menos seis cuerpos encontrados en Magdalena de Kino

Son poco más de seis cuerpos los que se encontraron durante una búsqueda positiva por parte del colectivo Misioneras Buscadoras de Magdalena, quienes dieron a conocer que aún no contaban con el número exacto de personas debido a que el hallazgo corresponde a varias osamentas calcinadas.

Para esta búsqueda, las Misioneras Buscadoras de Magdalena invitaron a las familias de Magdalena de Kino y del municipio de Imuris con la intención de abarcar una zona más amplia de búsqueda, teniendo como resultado la localización positiva de fosas.

El colectivo informó que en el punto del hallazgo solo se trataba de osamentas y que por su parte no encontraron ropa ni evidencia que pudieran aportar información para difundirla, como lo han hecho otras ocasiones para impulsar el reconocimiento por parte de familiares o amigos.

Indicaron que las autoridades periciales de Magdalena acudieron al punto del hallazgo para proceder al levantamiento de los restos, y debido a las condiciones de los restos, habrá que esperar a que la fiscalía de Magdalena de Kino proporcione los resultados del ADN para poder conocer las identidades de los restos y entonces proceder con la difusión de información ya con datos oficiales.

Las Misioneras Buscadoras de Magdalena, hicieron un llamado en general para quienes tengan información de alguna fosa clandestina por comentario, por ser testigo o haber participado, para que les ayuden proporcionando datos de una manera anónima, pidiendo solidaridad y empatía para todas las familias que andan en búsqueda.

También destacaron que cada búsqueda cuenta y que no hay búsqueda negativa, solo puntos que van descartando como posibles coordenadas de localización de sus familiares. Asimismo, invitaron a todos a que se sumen al apoyo de búsqueda y agradecieron el que se respete el pacto de no agresión que se tiene hacia el colectivo.