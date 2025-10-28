En Ciudad Obregón, los ponen tras las rejas por delito contra la salud

Luego de ser capturados en un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (Amic), la Policía Estatal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, César Octavio "N", de 53 años y Carlos Horacio, de 32 fueron vinculados a proceso debido a su probable responsabilidad por delitos contra la salud.

La detención se realizó el pasado 25 de octubre, en la colonia Luis Echeverría, al sur de Ciudad Obregón, tras una intervención en la que se les localizó a los sujetos 26 envoltorios con crystal, después de una revisión corporal y de pertenencias.

En audiencia ante el Juez, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación y logró con ello que se vinculara a proceso, así como la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar.