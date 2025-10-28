  • 24° C
Policiaca

En Ciudad Obregón, los ponen tras las rejas por delito contra la salud

Los hombres fueron detenidos en la colonia Luis Echeverría; traían consigo más de 20 envoltorios con drogas

Oct. 28, 2025
Luego de ser capturados en un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (Amic), la Policía Estatal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, César Octavio "N", de 53 años y Carlos Horacio, de 32 fueron vinculados a proceso debido a su probable responsabilidad por delitos contra la salud.

La detención se realizó el pasado 25 de octubre, en la colonia Luis Echeverría, al sur de Ciudad Obregón, tras una intervención en la que se les localizó a los sujetos 26 envoltorios con crystal, después de una revisión corporal y de pertenencias.

En audiencia ante el Juez, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación y logró con ello que se vinculara a proceso, así como la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

