Ejecutan orden de aprehensión a presunto responsable de robo de maquinaria en Ciudad Obregón

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión por reclusión en contra de Martín “N”, alias “El Movas”, de 45 años, por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia moral en las cosas, cometido de noche y respecto de vehículo de propulsión mecánica.

La acción judicial se cumplimentó en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, donde el imputado se encuentra interno desde el 26 de octubre por otro delito.

Los hechos investigados se suscitaron el pasado 24 de octubre, cuando personal del Grupo de Ingeniería Industrial del Pacífico, propietario del equipo, detectó la sustracción de una motoniveladora Caterpillar, modelo 12H, en la colonia Hidalgo, tras constatar que los candados del área habían sido violentados.

Durante las investigaciones, agentes de la AMIC, con apoyo aéreo, lograron ubicar y recuperar la maquinaria el 26 de octubre, en un camino de terracería cercano a la colonia Ladrillera, a 300 metros al norte de la Carretera Internacional México 15.

Las primeras investigaciones establecen que dos sujetos le propusieron a “El Movas” a participar en la sustracción del vehículo a cambio de una suma de dinero; la unidad habría sido entregada posteriormente en la intersección de calles Kino y 300, con la intención de ser trasladada a Rosario de Tesopaco para su venta a un grupo delictivo.

El detenido cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en 2025, y enfrenta ahora proceso judicial por los hechos señalados.