Asesinan a uno en la Alameda, al norte de Ciudad Obregón

Un hombre de 30 años de edad perdió la vida la mañana de este miércoles, en un ataque armado que se registró en el fraccionamiento Alameda.

El violento episodio ocurrió a las 10:00 horas, en el parque ubicado en calle Isla Bermudas, entre Lateral Esperancita e Isla del Carmen, al norte de Ciudad Obregón.

Los primeros reportes apuntaban a que la víctima, identificada como Miguel B., se encontraba lesionada; sin embargo, al acudir los paramédicos de Cruz Roja determinaron que ya había dejado de existir, a consecuencia de las lesiones que le ocasionaron los proyectiles de arma de fuego.

De este modo, el número de muertes violentas registradas en Cajeme durante octubre se elevó a 28.

En apego a los protocolos, la escena del crimen fue custodiada por policías y militares, en tanto que peritos de la Fiscalía realizaban las investigaciones pertinentes.

Como resultado de lo anterior, se encontraron seis casquillos percutidos de calibre .40 milímetros, los cuales fueron asegurados para su posterior análisis. En cuanto al cuerpo, fue llevado al área de Medicina Legal, donde le practicarían la autopsia.