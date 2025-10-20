Decomisan armamento y droga en Navojoa

Como resultado de un operativo desplegado en el municipio de Navojoa, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército aseguraron armas de fuego, así como miles de dosis de narcóticos.

El Gabinete de Seguridad de México, dio a conocer que en total se decomisaron dos armas; una corta y una larga, 23 cargadores, 1,002 cartuchos y mil 559 dosis de metanfetamina o crystal. El costo del narcótico, es de 417 mil pesos, según indicaron autoridades.

Además de lo anterior, se aseguraron tres chalecos tácticos y tres placas balísticas, así como una camioneta Jeep Mohave.

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que se encargaría de las indagatorias correspondientes.