  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 20 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Decomisan armamento y droga en Navojoa

Durante el operativo también se decomisó una camioneta de la marca Jeep, así como chalecos tácticos y placas balísticas

Oct. 20, 2025
Decomisan armamento y droga en Navojoa

Como resultado de un operativo desplegado en el municipio de Navojoa, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército aseguraron armas de fuego, así como miles de dosis de narcóticos.

El Gabinete de Seguridad de México, dio a conocer que en total se decomisaron dos armas; una corta y una larga, 23 cargadores, 1,002 cartuchos y mil 559 dosis de metanfetamina o crystal. El costo del narcótico, es de 417 mil pesos, según indicaron autoridades.

Además de lo anterior, se aseguraron tres chalecos tácticos y tres placas balísticas, así como una camioneta Jeep Mohave.

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que se encargaría de las indagatorias correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Detienen a joven con moto robada en Cócorit
Policiaca

Detienen a joven con moto robada en Cócorit

Octubre 20, 2025

El muchacho de 18 años fue interceptado en la calzada Antonio Valdez Herrera

Asesinan a conductor en la colonia Campestre de Ciudad Obregón
Policiaca

Asesinan a conductor en la colonia Campestre de Ciudad Obregón

Octubre 20, 2025

La víctima fue acribillada en la calle Ignacio Pesqueira, cuando salía de un domicilio en una camioneta

Código Rojo: Privan de la vida a ciclista en la Villas del Sol
Policiaca

Código Rojo: Privan de la vida a ciclista en la Villas del Sol

Octubre 19, 2025

La noche del domingo se registró la víctima mortal número 18 del mes en Ciudad Obregón