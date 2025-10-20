  • 24° C
Vinculan a proceso a implicado en balacera donde fallecieron menores de edad, en Ciudad Obregón

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de octubre en la colonia Posada del Sol; dos jovencitos fallecieron y cinco resultaron heridos

Oct. 20, 2025
Tras su detención por medio de un operativo coordinado, Luis Fernando "N" fue vinculado a proceso como probable responsable de los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en número de dos, y homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa en número de cinco, en perjuicio de siete menores de edad.

El juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:50 horas del pasado 4 de octubre, cuando Luis Fernando "N", en compañía de sus copartícipes, llegó a un domicilio ubicado en calle Santa Martina esquina con calle San Eligio de la colonia Posada del Sol de Ciudad Obregón.

En ese lugar, dispararon contra las víctimas, causando lesiones a cinco y privando de la vida a dos.

Tras los hechos, al realizarse un operativo para catear un domicilio el pasado 7 de octubre, se logró la detención del señalado, debido a que agredió a los elementos que realizaban dicha diligencia.

