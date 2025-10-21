  • 24° C
Policiaca

Mediante las primeras indagatorias se determinó que el vehículo cuenta con reporte de robo

Oct. 21, 2025
Fiscalía investiga accidente ocurrido en Hermosillo, donde madre e hija salieron lesionadas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encuentra en búsqueda del conductor de un vehículo Hyundai Sonata color negro, el cual participó en un hecho vial durante la noche del lunes, que dejó lesionadas a una mujer de 26 años y su hija de 3 años de edad.

Tras los primeros actos de investigación, se determinó que la unidad que participó en el siniestro cuenta con reporte de robo, no obstante, contaba con placas de afiliación, por lo que también se investigará a la asociación que otorgó dicha matrícula.

Agentes ministeriales se encuentran recopilando información en el sitio del percance y lugares aledaños, que permita el reconocimiento de la persona que causó el atropellamiento de la madre e hija.

Los hechos ocurrieron a las 19:30 horas en el bulevar Santa Inés, entre calles San Miguel y San Federico de la colonia Villa Verde, al norte de Hermosillo, cuando el vehículo circulaba a exceso de velocidad, saliendo de control e impactando contra la barda perimetral de un desarrollo habitacional, para después atropellar a las víctimas.

Tras estos hechos el conductor se retiró del sitio, dejando abandonado el vehículo y a las lesionadas a su suerte.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

