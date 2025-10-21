  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 21 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Abuela y su nieto son brutalmente asesinados en Sinaloa; con ella se ensañaron

Inicialmente se pensó que se trató de un feminicidio y luego suicidio; sin embargo, la necropsia reveló la violencia del crimen

Oct. 21, 2025
Abuela y su nieto son brutalmente asesinados en Sinaloa; con ella se ensañaron

Los cuerpos de una anciana y su nieto, brutalmente asesinados, fueron encontrados minutos antes de las 18:00 horas del lunes 20 de octubre en el interior de una vivienda que rentaban, en Los Mochis, Sinaloa.

De conformidad con la información, el hallazgo se registró en un domicilio número 2182 del bulevar Río Fuerte, entre Mariano Escobedo y Leandro Valle, en el fraccionamiento Villas de Cortez

Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) establecieron que la adulta mayor fue identificada como Martha, de 74 años de edad; su nieto como Jesús Alberto, de 33 años.

Trascendió que el crimen se había cometido días antes, pues el doble crimen fue descubierto cuando una hija de la señora acudió a buscarlos luego de días que no tenía noticias de ambos.

imagen-cuerpo

SE ENSAÑARON CON LA ADULTA MAYOR

Por cómo fueron encontrados, las autoridades presumen que tenían varios días privados de la libertad, ya que los cadáveres estaban en las recámaras. Ella tenía el rostro cubierto con una prenda interior azul, fue estrangulada, atada de pies y manos con corbatas; además, fue colgada de un tubo del clóset con una delgada cuerda, pues medio cuerpo estaba en el clóset y la otra mitad, sobre la cama.

En tanto, su nieto tenía varias puñaladas en el estómago y en la espalda; estaba bocarriba; vestía ropa deportiva negra (short, camiseta y calcetines); además, en el suelo había rastros de sangre.

De ellos, los vecinos revelaron que eran gente tranquila y amable, pero que tenía poco tiempo viviendo en ese lugar, ya que presuntamente habían rentado la casa.

Inicialmente se pensó que se trataba de un asesinato y suicidio; sin embargo, tras las autopsias de rigor, se determinó el doble homicidio.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Pasará más de 12 años en la cárcel por robarle a chofer de plataforma en Ciudad Obregón
Policiaca

Pasará más de 12 años en la cárcel por robarle a chofer de plataforma en Ciudad Obregón

Octubre 21, 2025

El despojo sucedió en octubre del 2023 en la colonia Cortinas, el sentenciado uso un cuchillo de cocina para apoderarse de dinero

En Hermosillo, rescatan a personas privadas de la libertad
Policiaca

En Hermosillo, rescatan a personas privadas de la libertad

Octubre 21, 2025

En el lugar, policías detuvieron a un hombre y le aseguraron una réplica de arma de fuego, además de otros objetos con los que agredió a sus víctimas

Fiscalía investiga accidente ocurrido en Hermosillo, donde madre e hija salieron lesionadas
Policiaca

Fiscalía investiga accidente ocurrido en Hermosillo, donde madre e hija salieron lesionadas

Octubre 21, 2025

Mediante las primeras indagatorias se determinó que el vehículo cuenta con reporte de robo