Abuela y su nieto son brutalmente asesinados en Sinaloa; con ella se ensañaron

Los cuerpos de una anciana y su nieto, brutalmente asesinados, fueron encontrados minutos antes de las 18:00 horas del lunes 20 de octubre en el interior de una vivienda que rentaban, en Los Mochis, Sinaloa.

De conformidad con la información, el hallazgo se registró en un domicilio número 2182 del bulevar Río Fuerte, entre Mariano Escobedo y Leandro Valle, en el fraccionamiento Villas de Cortez

Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) establecieron que la adulta mayor fue identificada como Martha, de 74 años de edad; su nieto como Jesús Alberto, de 33 años.

Trascendió que el crimen se había cometido días antes, pues el doble crimen fue descubierto cuando una hija de la señora acudió a buscarlos luego de días que no tenía noticias de ambos.

SE ENSAÑARON CON LA ADULTA MAYOR

Por cómo fueron encontrados, las autoridades presumen que tenían varios días privados de la libertad, ya que los cadáveres estaban en las recámaras. Ella tenía el rostro cubierto con una prenda interior azul, fue estrangulada, atada de pies y manos con corbatas; además, fue colgada de un tubo del clóset con una delgada cuerda, pues medio cuerpo estaba en el clóset y la otra mitad, sobre la cama.

En tanto, su nieto tenía varias puñaladas en el estómago y en la espalda; estaba bocarriba; vestía ropa deportiva negra (short, camiseta y calcetines); además, en el suelo había rastros de sangre.

De ellos, los vecinos revelaron que eran gente tranquila y amable, pero que tenía poco tiempo viviendo en ese lugar, ya que presuntamente habían rentado la casa.

Inicialmente se pensó que se trataba de un asesinato y suicidio; sin embargo, tras las autopsias de rigor, se determinó el doble homicidio.